RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Бразилії запропонував Ердогану спільний візит до Москви

Фото: президент Бразилії Жаір Болсонару (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Бразилії Жаір Болсонару запропонував своєму турецькому колезі Таїпу Ердогану разом відвідати Москву. Глава МЗС додав, що така можливість опрацьовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Як заявив журналістам після турне країнами Латинської Америки Чавушоглу, Болсонару заявив про готовність організувати візит до Москви лідерів ряду держав, включаючи Ердогана. За словами міністра, основна мета поїздки-врегулювання збройного конфлікту в Україні.

"Венесуела знаходиться в хороших відносинах з Росією. І бразильська, і венесуельська сторони заявили, що війна в Україні повинна припинитися", - уточнив глава турецького МЗС.

Чавушоглу додав, що пропозиція бразильського президента вивчається. Відповідь буде дана після опрацювання цього питання.

Нагадаємо, 26 квітня Москву відвідав генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він зустрівся з Володимиром Путіним, який розповів йому свою версію подій в Україні.

Війна Росії проти України йде 67-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияБразилияРеджеп Тайіп ЕрдоганМоскваВійна Росії проти України