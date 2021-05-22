Президент Болгарії заявив про необхідність зміни глав спецслужб після скандалу про прослуховування

Він зазначив, що люди, які організували і провели ці прослушки, має перевіряти самі себе. Саме тому необхідні кадрові зміни, підкреслив президент.

Радєв додав, що за останнє десятиліття болгарські спецслужби мовчали про багато серйозних порушень політиків, які перебувають при владі.

Скандал з прослуховуванням опозиційних політиків вибухнув 21 травня, коли заступник голови партії "Демократична Болгарія" Атанас Атанасов заявив про те, що "десятки політиків опозиційних партій були незаконно прослухані".

Пізніше інформацію підтвердив віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ технічного уряду країни Бойко Рашков, а прокуратура повідомила про початок перевірки скандальної інформації.