Президент Азербайджану заявив про готовність зупинити війну в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність зупинити війну в Нагірному Карабасі. Для цього Вірменія повинна вивести війська з регіону.

Про це повідомляє прес-служба президента Азербайджану.

За його словами, чим швидше закінчиться війна в Карабаху, тим буде краще.

"Я неодноразово говорив... і можу ще раз повторити, що... якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань", - сказав Алієв.

Він заявив, що єдиним компромісом Єревана повинно бути "повне звільнення всіх окупованих територій згідно з резолюціями Ради безпеки ООН і виконанням їх основних принципів".

"В базових принципах говориться, що на початку повинні бути звільнені п'ять районів, а потім два. Ми вже в односторонньому порядку звільнили чотири району. Тому він (прем'єр Вірменії Нікол Пашинян - ред.) повинен сказати, що війська повинні бути виведені з решти під окупацією територій Агдамського, Кельбеджарського, Лачинський районів. Але він не дає таку заяву. Це показує, що він не хоче припинення війни", - додав Алієв.

Раніше Алієв повідомляв, що готовий зупинити бойові дії в Карабасі, якщо Вірменія виведе війська і припинить обстріл.

Нагадаємо, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому запросив допомоги у вирішенні конфлікту в Карабаху.