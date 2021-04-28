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Президент Азербайджану обговорив з Блінкеном заяву Байдена про геноцид вірмен

Новость на русском → Баку, Середа 28 квітня 2021 23:08
Президент Азербайджану обговорив з Блінкеном заяву Байдена про геноцид вірмен Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Україна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час телефонної розмови з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном висловив стурбованість заявою американського лідера Джо Байдена, який назвав події 1915 року в Османській імперії геноцидом вірмен. Також в ході бесіди обговорювався розвиток двосторонніх відносин.

Про це повідомила прес-служба президента Азербайджану.

"У зв'язку з недавньою заявою президента США про геноцид вірмен, Алієв зазначив, що Туреччина є близьким другом і союзником Азербайджану, відіграє дуже важливу і позитивну роль в регіоні в післявоєнний період, і слова Байдена були зустрінуті керівництвом і громадськістю країни зі стурбованістю", - наголошується в повідомленні.

В ході бесіди сторони обмінялися думками про ситуацію, що склалася після "вірмено-Азербайджанської війни". Алієв передав позицію Баку з цього питання, зазначивши, що на території Карабаху ведуться відновлювальні роботи.

Крім того, Алієв і Блінкен обмінялися думками про майбутню діяльність Мінської групи ОБСЄ, про участь Азербайджану в миротворчій місії в Афганістані. Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин, включаючи енергетичну сферу і регіональну безпеку.

Нагадавши, Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом.

У Туреччині цю заяву назвали "просто обурливою" і пообіцяли відповісти в найближчі місяці.

Зазначимо, у 2019 році адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році.

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