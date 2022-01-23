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Президент Вірменії подав у відставку

Автор: Сергій Пишкін

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про рішення піти у відставку. Пояснив це відсутністю необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси політики в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента Вірменії.

"У президента немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у цей непростий для країни та народу час", - пише Саркісян.

За словами президента, інститут голови країни не повинен бути об'єктом пліток або ж теорій змов у час, коли потрібна національна єдність, оскільки дестабілізуючі фактори - відволікають громадян від найважливіших питань.

Також Саркісян додав, що його рішення щодо відставки не є емоційним й дотримується певної логіки.

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Армения