Президент Вірменії відправився в Брюссель, щоб обговорити ситуацію в Карабасі

У середу, 21 жовтня, президент Вірменії Армен Саркісян відправився до Брюсселя для обговорення з генеральним секретарем НАТО та європейськими чиновниками ситуації в Нагірному Карабасі. Конфлікт Вірменії та Азербайджану триває.

Про це повідомили у прес-службі президента.

У ході візиту заплановані зустрічі Саркісяна з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та іншими високопоставленими офіційними особами.



Зустрічі відбудуться за ініціативи Саркісяна.

Президент Вірменії має намір обговорити з керівниками європейських структур питання конфлікту, в якому влада країни звинувачує Азербайджан, а також нібито участь Туреччини в ньому.

"Очікується, що керівництво європейських структур НАТО зробить все можливе, щоб припинити бойові дії Азербайджану і Туреччини, члена НАТО, що дозволить реалізувати угоди про припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Міністерство оборони Вірменії заявило про збиття літака сил Азербайджану. Ситуація в Нагірному Карабасі продовжує загостряться.

Також РБК-Україна писало, що армія Азербайджану звільнили від окупаційної армії Вірменії місто Зангілан.

Зазначимо, уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, у той час, як Азербайджан загрожує розірвати дипломатичні відносини з будь-якою країною, яка піде на такий крок.