Президент Аргентины предложил Зеленскому провести саммит по Украине в Латинской Америке

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине саммит с Латинской Америкой по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", - говорится в публикации советницы политика по внешней политике Дианы Мондино.

По словам Мондино, в Аргентине предлагают "стать штаб-квартирой, если это будет уместно".

Реакция президента Зеленского

РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября, провел разговор с Хавьером Милеем, новоизбранным президентом Аргентины

"Я только что говорил с избранным президентом Аргентины, чтобы поблагодарить его за его четкую позицию. Никакого баланса между добром и злом. Просто явная поддержка Украины. Это хорошо замечают и ценят украинцы", - отреагировал на предложение президент, подчеркнув важность участия Аргентины в совместных мирных усилиях.

Отношения Украины с Латинской Америкой

Отношения между странами Латинской Америки и Укрианой были сложными с начала войны. Украина неоднократно приглашала лидеров континента, например призедента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, посетить Украину. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером и даже готов посетить Бразилию, если будет официальное приглашение. Однако Лула да Силва проигнорировал слова Зеленского, а также его приглашение посетить Украину.

В случае с бывшим президентом Аргентины, как пишет DW, усилия Зеленского включали поиск более четкой позиции, осуждающей российскую агрессию со стороны Аргентины.

Милей, назвавший президента России Владимира Путина "автократом", резко критиковал политику своего предшественника в отношении войны в Украине и во время предвыборной кампании "открыл двери для более тесного сотрудничества между двумя странами".