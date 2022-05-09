"Перевершать розробки провідних країн". У РФ заявили про створення нових гіперзвукових ракет

У Росії заявили про створення нових гіперзвукових ракет. Ними планують оснастити далекі ракетоносці Ту-22МЗМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра РФ Юрія Борисова Інтерфаксу.
"Ведуться роботи зі створення гіперзвукових ракет нового покоління наземного, повітряного і морського базування. За своїми характеристиками вони будуть перевершувати існуючі і перспективні розробки провідних держав", - заявив він.
Російський чиновник додав, що даними ракетами хочуть оснащувати "модернізовані і перспективні авіаційні комплекси". За його словами, скоро Росія проведе випробування на ракетоносцях Ту-22МЗМ.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що у Росії закінчуються запаси високоточних ракет. Це змушує армію РФ застосовувати застарілу зброю.
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