RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переважали вдесятеро: Гайдай пояснив, чому росіянам вдалося захопити Лисичанськ

Фото: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Олександр Білоус

Російській армії вдалося захопити Лисичанськ завдяки десятикратній перевазі. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, на п'ятий місяць війни росіянам вдалося форсувати Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОВА.

За його словами, російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. "Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців" - сказав Гайдай та зазначив, необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.

"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро", - додав він.

За його даними окупанти закріпилися в Лисичанську. "Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ