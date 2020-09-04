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Претендент у наступники Меркель запропонував заморозити "Північний потік-2"

Автор: Дмитро Левицький

Претендент в очільники партії німецького канцлера Фрідріх Мерц запропонував на два роки заморозити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він пов'язує свою пропозицію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Мерц розповів, що раніше він був прихильником завершення будівництва російського газопроводу, попри деякі побоювання, але отруєння Навального змусило його змінити свою позицію.

"Після отруєння Навального Європа повинна негайно відреагувати. Пропоную негайно заморозити будівництво на два роки, тобто мораторій. На жаль, Путін розуміє тільки цю мову", - наголосив німецький політик.

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Нагадаємо, 2 вересня уряд Німеччини заявив про докази отруєння Навального. Німецькі військові знайшли в організмі Навального хімічну речовину з групи "Новічок".

Зазначимо, німецький канцлер Ангела Меркель наполягає на завершенні будівництва "Північного потоку-2", попри ситуацію з отруєнням Навального.

Водночас у Бундестазі вважають, що завершення будівництва "Північного потоку-2", буде заохоченням для російського президента Володимира Путіна.

Крім того, зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" через отруєння Навального закликав американський сенатор-республіканець Том Коттон.

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Новини України ГерманияНавальныйотруєнняСеверный поток-2