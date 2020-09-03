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У Бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна

Берлин, Четвер 03 вересня 2020 06:44
У Бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Инна Собора

Глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген назвав завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" заохоченням поточної політики Володимира Путіна. Він закликав відмовитися від завершення будівництва газопроводу.

Про це пише DW.

Таким чином політик відреагував на заяву уряду Німеччини про виявлення в крові Олексія Навального отрути типу "Новачок".

"Ми знову зіткнулися з жорстокою і людиноненависницькою реальністю путінського режиму", - заявив Реттген.

Він додав, що ситуація навколо Навального виходить за межі німецько-російських відносин і вимагає єдиної європейської жорсткої відповіді.

"Перегляду потребує буквально все", - підкреслив він, назвавши, зокрема, газові поставки і відмова від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 2 вересня в Німеччині заявили, що знайшли докази отруєння Навального "Новачком".

Після цього сенатор-республіканець США Том Коттон закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За санкції проти РФ також виступило Міністерство закордонних справ України.

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