Злочинність у Києві знизилася на 30% в 2020 році

Фото: поліція (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Рівень злочинності в Києві в 2020 році знизився на 30% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. При цьому розкрито майже кожен третій злочин.

Про це йдеться у відповіді Головного управління Національної поліції у Києві на запит РБК-Україна.

У період з початку року до кінця серпня в столиці зареєстровано 25 416 кримінальних правопорушень, що на 11 489 або на 31,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

При цьому розкрито 8 853 злочини, тобто майже кожний третій.

З початку 2020 в Києві зареєстровано 9 592 тяжких злочини, що на чверть менше, ніж минулого року. Зокрема, здійснено 438 викрадень автомобілів, 116 розбоїв, 51 умисне вбивство, 18 зґвалтувань. Крім того, в липні в Києві сталося 2 теракти - біля метро "Шулявська" і "Мінська".

Поліція створила спеціальні групи, які в годину пік залучаються для забезпечення безпеки на зупинках громадського транспорту і для патрулювання Шевченківського і Печерського районів.

Крім того, зазначено, що керівництво столичної поліції попросило командування Національної гвардії виділити військових для того, щоб посилити патрулювання в метрополітені.

Наголошується, що на даний момент некомплект співробітників столичної поліції становить близько 17%. За штатом належить мати 9 130 співробітників, але на даний момент вакантні 1 550 посад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв Стратегію боротьби з організованою злочинністю на п'ять років. Вона передбачає можливість залучення звичайних громадян із заохоченням за сприяння у боротьбі зі злочинністю.

Раніше також повідомлялося, що СБУ викрила банду на розкраданні мільйонів гривень з банківських карток.