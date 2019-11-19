Злочин - це імпорт електроенергії з РФ, а не сутичка Геруса з Ляшком, - нардеп

Злочин – це імпорт електроенергії з РФ, а не сутичка Андрія Геруса з Олегом Ляшком. Про це написав народний депутат, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи розгляд судом клопотання прокуратури про обрання Ляшку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Нічого трагічного в ВІП-залі Борисполю не відбулося, а ваша нахабне і зухвале нехтування регламентом, маніпуляції та прямий обман в ході розгляду вашої "епохальної" правки - є само по собі злочином і спричинило бурю емоцій не тільки у пана Ляшка, а й у тисяч адекватних та патріотичних українців", - написав він, звертаючись до Геруса.

Він закликав Геруса не опускати "нижче плінтуса" свій авторитет як керівника комітету та політика-початківця.

"Знайдіть в собі сили не вестися на вказівки ваших "старших товаришів", які ведуть свої великі фінансові баталії із своїми конкурентами…", - зазначив нардеп.

Він також зазначив, що проконсультувався з юристами і вони не підтвердили впевненість Геруса в юридичній кваліфікації інциденту, що стався між ним та Ляшком.

Раніше Кучеренко заявляв, що Герус не має морального права бути головою комітету і повинен бути звільнений з посади, оскільки начебто лобіює інтереси олігархів.

Нагадаємо, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і направила до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" Ляшко побився з депутатом Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.