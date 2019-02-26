Прес-секретар Путіна прокоментував роботу своєї дочки в Європарламенті

За його словами, це не відноситься до його професійної діяльності

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал работу своей дочери Елизаветы в Европарламенте обычной студенческой практикой. Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, это не относится к его профессиональной деятельности.

"Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", - сказал он.

Напомним, вчера журналисты "Радио Свобода" опубликовали расследование, в котором сообщается, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажером в Европейском парламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза.

Так, Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году. В частности, ее данные указаны в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европарламента.

Евродепутат от крупнейшей парламентской группы - правоцентристской Европейской народной партии Сандра Калниете считает, что утверждение Песковой на работу стажером является "небрежностью".

"Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, в августе 2017 года Пескова попала в "Чистилище" Украинского центра "Миротворец". "Черный список" россиянка пополнила из-за приезда в оккупированный Севастополь.