ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш покинула Росію, - ЗМІ

Новость на русском →
Москва, Понеділок 30 серпня 2021 16:31
Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш покинула Росію, - ЗМІ Фото: прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш (instagram.com/kira yarmysh)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш покинула Росію, де суд її засудив до 1,5 років обмеження волі. За даними ЗМІ, вона виїхала в Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Інтерфакс".

За даними джерел видання, Ярмиш покинула територію Росію. "Вона виїхала в Гельсінкі", - уточнив один зі співрозмовників агентства.

Нагадаємо, в середині серпня Преображенський суд Москви засудив Кіру Ярмиш до 1,5 років обмеження волі в рамках "санітарної справи". Протягом цього терміну, зокрема, їй заборонено залишати своє житло після 22: 00, змінювати місце проживання без повідомлення наглядових органів.

Відзначимо, в кінці червня соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова заочно заарештували і оголосили в міжнародний розшук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Навальний
NEWS
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
DAILY
Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний