Прес-секретар генсека ООН пішов на самоізоляцію через коронавірус

У самого генсека негативний результат.

"Я б хотів повідомити, що раніше сьогодні при проходженні тестування на коронавірус в робочих цілях Я отримав позитивний результат. Я перебуваю в тісному контакті з медичною службою ООН і відповідно до діючих правил піду на самоізоляцію. Я повністю вакцинований, зробив також бустерну щеплення. Симптоми слабо виражені, так що я продовжу працювати з дому", - повідомив він.

В якості запобіжного заходу офіс представника генерального секретаря буде працювати у віддаленому форматі до кінця цього тижня.

Дюжаррік перебував на робочому місці в штаб-квартирі ООН у вівторок і провів брифінг для журналістів.

Минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів на самоізоляції два дні після того, як у нього був запідозрений коронавірус. Подальший тест на інфекцію показав негативний результат. У Нью-Йорку раніше були зафіксовані випадки зараження Омікрон-штамом коронавірусу.