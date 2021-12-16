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Пресс-секретарь генсека ООН ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

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Нью-Йорк, Четверг 16 декабря 2021 02:13
Пресс-секретарь генсека ООН ушел на самоизоляцию из-за коронавируса Фото: Антониу Гуттериш, генсек ООН (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг помощника генсека.

У самого генсека отрицательный результат.

"Я бы хотел сообщить, что ранее сегодня при прохождении тестирования на коронавирус в рабочих целях я получил положительный результат. Я нахожусь в тесном контакте с медицинской службой ООН и в соответствии с действующими правилами уйду на самоизоляцию. Я полностью вакцинирован, сделал также бустерную прививку. Симптомы слабо выраженные, так что я продолжу работать из дома", - сообщил он.

В качестве меры предосторожности офис представителя генерального секретаря будет работать в удаленном формате до конца этой недели.

Дюжаррик находился на рабочем месте в штаб-квартире ООН во вторник и провел брифинг для журналистов.

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел на самоизоляции два дня после того, как у него был заподозрен коронавирус. Последующий тест на инфекцию показал отрицательный результат. В Нью-Йорке ранее были зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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