Прес-конференція Зеленського: де дивитися

Де і коли пройде прес-конференція

Зеленський розпочне зустріч з представниками медіа о 12:00. Сам захід відбудеться на території авіаційного заводу "Антонов" у Києві.

Про що говоритиме Зеленський

Як розповів радник голови Офісу президент Михайло Подоляк, сьогодні буде досить велика і докладна розмова.

"Щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського і обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року", - зазначив він.

Що президент говорив на минулорічній прес-конференції

У травні 2020 року Зеленський обіцяв піднімати питання окупованого Криму на всіх міжнародних зустрічах, оскільки в нинішніх форматах ця тема не піднімається. Як результат, на 23 серпня 2021 року заплановано перший саміт Кримської платформи, на який Україна запрошує світових лідерів, в тому числі, президента США.

Також Зеленський говорив про те, що необхідно організувати прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, такий формат дискусій щодо Донбасу і Криму міг би йти паралельним треком. Навесні розмови про можливу зустріч активізувалися з новою силою.

Крім того, президент порушував тему народовладдя, а в квітні цього року закон про референдум вже набув чинності. Також Зеленський говорив, що йому не вистачить однієї каденції, щоб реалізувати свою програму; що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має довести справу Павла Шеремета до кінця; а також назвав умову для участі представників ОРДЛО в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.