Прес-конференція Манжосова: у прес-центрі шукають вибухівку

Манжосова в прес-центрі немає
Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування прес-центру, де повинна була пройти прес-конференція колишнього "кварталівця" Дениса Манжосова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.
У прес-центр прибув поліцейський і співробітник ДСНС, які заявили, що в даному приміщенні може бути вибухівка.
На даний момент очікується прибуття вибухотехніків. Самого Манжосова в прес-центрі немає. Однак там присутні актори студії "95 квартал", які хочуть послухати виступ колишнього колеги.
Манжосов приїхав за півгодини до прес-конференції і спішно покинув приміщення, не відповівши на питання, чи збирається повернутися.
У підсумку прес-конференцію скасували. Зал був орендований на годину, цей час минув, після чого організатори не змогли зв'язатися з Манжосовим.
Раніше повідомлялося, що сьогодні о 15.30 в прес-центрі "Українських новин" дасть прес-конференцію Денис Манжосов - друг дитинства кандидата в президії Володимира Зеленського.
Очікувалося, що Манжосов розповість, як і чому розійшлися його шляхи з Володимиром Зеленським, другом дитинства, партнером по КВН і "95 Кварталу", що відбувається за лаштунками, чи є у студії покровителі. Також очікувалося, що Манжосов відповість на питання журналістів про кандидата Зеленський, і його оточенні, прокоментує скандал навколо здачі аналізів.
Відомо, що на початку 2013 року через конфлікт з колегами Манжосов покинув "Квартал". Прес-служба студії обмежилася повідомленням про те, що припиняє співпрацю з Манжосовим. Причини конфлікту досі невідомі.