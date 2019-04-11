Прес-конференція Манжосова: у прес-центрі шукають вибухівку

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування прес-центру, де повинна була пройти прес-конференція колишнього "кварталівця" Дениса Манжосова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

У прес-центр прибув поліцейський і співробітник ДСНС, які заявили, що в даному приміщенні може бути вибухівка.

На даний момент очікується прибуття вибухотехніків. Самого Манжосова в прес-центрі немає. Однак там присутні актори студії "95 квартал", які хочуть послухати виступ колишнього колеги.

Манжосов приїхав за півгодини до прес-конференції і спішно покинув приміщення, не відповівши на питання, чи збирається повернутися.