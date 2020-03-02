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Переслідування Чийгоза: слідчий комітет РФ порушив справу проти українських правоохоронців

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 11:45
Переслідування Чийгоза: слідчий комітет РФ порушив справу проти українських правоохоронців
Фото: Ахтем Чийгоз (УНІАН)

Раніше Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам за переслідування Чийгоза

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників українських правоохоронних органів у відповідь на кримінальну справу українських правоохоронців, відкриту через незаконне затримання в окупованому Криму Ахтема Чийгоза. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті СКР.

Повідомляється, що "в лютому 2020 року співробітники української Національної поліції та прокуратури Автономної Республіки Крим ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, що здійснювали попереднє слідство стосовно Ахтема Чийгоза".

"За даним фактом у Слідчому комітеті РФ порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів щодо ч. 2 ст. 299 КК РФ (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам, які переслідували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Чийгоза переслідували за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради АР Крим.

Раніше РБК-Україна писало, що Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру голови штабу так званої "Самооборони Севастополя", а також оголосила його в розшук.

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