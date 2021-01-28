Для подолання наслідків негоди з минулої ночі у Києві працює 359 одиниць спецтехніки, - Кличко

Для подолання наслідків негоди з минулої ночі на вулицях столиці працюють 359 одиниць спецтехніки та 52 бригади з ручного прибирання.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Facebook, продемонструвавши відео прибирання снігу у Києві.

"Як і прогнозували синоптики, столицю знову охопила негода. «Київавтодор» завчасно підготувався до стихії. З учорашнього вечора на дорогах працювало 146 одиниць спецтехніки. Превентивно обробляли рідкими хлоридами і піщано-соляною сумішшю підйоми, спуски, дороги з бруківки, мости й шляхопроводи. Протягом всієї ночі місто прибирали 359 одиниць спецтехніки «Київавтодору». В усіх районах працювали колони великої та малої техніки, оперативно розчищали від снігу дороги і проїзди", - повідомив Кличко.

Також були задіяні 52 бригади з ручного прибирання. Вночі вони розчищали сніг на тротуарах і зупинках громадського транспорту. Продовжать це робити в столиці і протягом усього дня.

"За прогнозами, сніжитиме в Києві кілька днів. Тому закликаю водіїв бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції на дорозі. А тим, хто може залишити авто вдома, - обов’язково зробити це і пресуватись містом громадським транспортом", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, через сильні снігопади в Одеській та Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежений рух транспорту, а до 8 населених пунктів й зовсім відсутній проїзд.

Також РБК-Україна писало, що в Києві просять водіїв не користуватися особистим автомобілем через сильні снігопади.