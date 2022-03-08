Премія або громадянство. "Укроборнпром" оголосив винагороду за вкрадену авіацію РФ

Конценрн “Укроборонпром” обіцяє винагороду за угнаний або ж трофейний літак окупанта. Премія становить 1 млн долларів США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Також продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані. Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни", - пише Арахамія.

Також 500 тисяч доларів готові заплатити за захоплений російський гелікоптер. Зокрема, усім росіянам, які візьмуть участь в програмі - гарантована видача громадянства.

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