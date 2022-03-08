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Премія або громадянство. "Укроборнпром" оголосив винагороду за вкрадену авіацію РФ

Автор: Сергій Пишкін

Конценрн “Укроборонпром” обіцяє винагороду за угнаний або ж трофейний літак окупанта. Премія становить 1 млн долларів США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Також 500 тисяч доларів готові заплатити за захоплений російський гелікоптер. Зокрема, усім росіянам, які візьмуть участь в програмі - гарантована видача громадянства.

"Також продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані. Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни", - пише Арахамія.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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