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Прем'єри Росії та Білорусі завтра фіналізують програми по Союзній державі

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Москва, Четвер 09 вересня 2021 18:46
Прем'єри Росії та Білорусі завтра фіналізують програми по Союзній державі Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив на зустрічі з Олександром Лукашенком, що завтра, 10 вересня, глави урядів РФ і Білорусі фіналізують програми по Союзній державі. Вони будуть охоплювати економіку, Фінанси та промислову політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і Лукашенка.

"Потрібно звірити годинник. Крапку поставити з деяких питань. І дати можливість урядам (Росії та Білорусі - ред.) найближчим часом, на мою думку, завтра навіть вони збираються в Мінську, фіналізувати деякі з цих домовленостей", - сказав Путін.

За його словами, прем'єри двох країн проведуть "велику роботу в сфері економіки, фінансів, промислової політики".

Нагадаємо, у квітні Лукашенко заявив про завершення створення Союзної держави РФ і Білорусі. За його словами, це відбудеться у вересні.

Раніше прем'єр Білорусі Роман Головко заявив, що при створенні Союзної держави РФ і Білорусі залишилося узгодити технічні моменти.

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