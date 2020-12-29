Прем’єрство Тимошенко стає питанням виживання країни, - експерт

Українці втомилися від безпорадності влади та прагнуть професійного прем’єра, який знизить тарифи, підвищить зарплати та пенсії, запровадить безкоштовне лікування від коронавірусу.
Про це написав політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook, коментуючи інформацію про підвищення з нового року тарифів на газ для населення.
"З січня, вперше в історії незалежної України, тарифи на газ для населення з доставкою складуть майже 12 гривень за куб, а винним за зубожіння людей топ-чиновникам "Нафтогазу" прем’єр Шмигаль ще й схвалює підвищення зарплат на 56%. Подібних антинародних і антисоціальних дій ми б ніколи не побачили, якби прем’єр-міністром був професійний і самодостатній політик-державник", - написав аналітик.
За його словами, люди розчарувалися у "нових обличчях", які без досвіду й розуміння економічних процесів, забирають останні копійки під час пандемії.
Соціологія свідчить, що люди пов’язують погіршення свого життя з діями влади й усвідомлюють, що призначення Тимошенко прем’єром стає критично необхідним.
"Тимошенко як антикризовий менеджер знає, як наповнити бюджет без збільшення тарифів, цін, обвалу курсу національної валюти та нескінченних кредитів під грабіжницькі відсотки. Одними з перших її рішень стануть зниження непідйомних для українців тарифів, підвищення зарплат і пенсій, безкоштовне тестування та лікування ковіду", - припускає Корнійчук.
Експерт вважає, що прем’єрство Тимошенко - це питання порятунку економіки та виживання простих людей, питання збереження країни та її незалежності, а також запобіжник від соціальних бунтів.
"Тимошенко повністю відповідає запиту більшої частини українського суспільства на компетентну виконавчу владу та зміну нинішньої антисоціальної політики", - резюмує експерт.
Нагадаємо, відповідно до останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Батьківщина" Юлії Тимошенко стала єдиною політичною силою, що за останній час наростила підтримку.