Прем'єр Швеції пішов на карантин

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен пішов на карантин. Людина з його оточення контактував з хворим коронавірусом.

Про це Левен написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у нього на даний момент симптомів захворювання немає. На самоізоляції він перебуває разом з дружиною.

"У нас все добре, симптомів немає. Згідно з рекомендаціями медичного закладу, ми проведемо тести на COVID-19 при першій можливості", - повідомив Левен.

При цьому він зазначив, що поки не отримає результати тесту на коронавірус він буде працювати дистанційно.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пішов на карантин після того, як в одного з членів делегації підтвердили коронавірус.

Це вже другий раз Маас йде на самоізоляцію. 23 вересня стало відомо, що глава МЗС Німеччини пішов на самоізоляцію після того, як в одного з його охоронців підтвердили зараження коронавірусом.

Крім того, у прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарія підтвердили зараження коронавірусом. Зараз він працює віддалено.