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Польща протягом місяця відмовиться від російського вугілля, а до кінця року - від нафти

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Варшава, Середа 30 березня 2022 11:10
Польща протягом місяця відмовиться від російського вугілля, а до кінця року - від нафти Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща вже в квітні-травні 2022 року повністю відмовиться від російського вугілля. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що до кінця року припиниться імпорт нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

"Незважаючи на те, що на це немає згоди з боку Єврокомісії, ми прийняли відповідний законопроект Кабміну і направляємо його до парламенту. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше в травні, повністю відмовиться від вугілля", - сказав він.

За його словами, Уряд "зробить все, щоб до кінця цього року відмовитися від російської нафти".

Прем'єр підкреслив, що Росія використовує енергетичний шантаж. "Сьогодні цей інструмент шантажу перетворився на інструмент війни. Ми закликаємо всіх в Європі піти по наших стопах", - додав він.

Моравецький заявив, що коли Польща реалізовувала свій план відмови від газу і нафти, Німеччина ставала все більш залежною від Росії.

Що стосується газу, Моравецький підкреслив, що Польща була найбільш передбачуваною в Європі. "Ми демонструємо план дерусифікації в області газу, - сказав він.

Раніше уряд Польщі прийняло рішення про заборону на імпорт російського вугілля.

Росія домінує в імпорті польського вугілля, на частку якого припадає близько 20% внутрішнього споживання. Близько 9,4 млн тонн російського вугілля було імпортовано до Польщі в 2020 році і використано в основному для опалення індивідуальних домоволодінь. Країна також імпортує близько 50% споживаного газу і більше 60% нафти, що переробляється з Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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