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Прем'єр Польщі прибув з візитом до Києва

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 9 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва з візитом. В ході візиту він проведе кілька офіційних зустрічей.

Про це заявив прессекретар польського уряду Петро Мюллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Обговорюватимуться важливі речі, пов'язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, енергетичною та військовою безпекою", - розповів він.

Мюллер додав, що інформація про візит Моравецького надається з деякою затримкою з міркувань безпеки.

Він запевнив, що візит Моравецького є політичним сигналом на адресу Кремля.

"Цей сигнал також буде відправлений сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України - це захист нашої безпеки", - додав прессекретар уряду.

Нагадаємо, вчора держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він оголосить США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу в сфері безпеки.

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