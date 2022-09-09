Прем'єр Польщі прибув з візитом до Києва

"Обговорюватимуться важливі речі, пов'язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, енергетичною та військовою безпекою", - розповів він.

Мюллер додав, що інформація про візит Моравецького надається з деякою затримкою з міркувань безпеки.

Він запевнив, що візит Моравецького є політичним сигналом на адресу Кремля.

"Цей сигнал також буде відправлений сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України - це захист нашої безпеки", - додав прессекретар уряду.

Нагадаємо, вчора держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він оголосить США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу в сфері безпеки.