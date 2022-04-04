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Прем'єр Польщі назвав Німеччину "основним гальмом санкцій" проти РФ

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Варшава, Понеділок 04 квітня 2022 11:03
Прем'єр Польщі назвав Німеччину "основним гальмом санкцій" проти РФ Фото: Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина є основним гальмом санкцій проти Росії. Крім того, він розкритикував позицію Угорщини, зокрема її прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvn24.pl.

"Головними гальмами є найбільші і багаті країни Євросоюзу. Угорщина не стала вводити санкції... Ситуація в Європі дуже проста, це видно по стенограмах засідань Ради Європи. Німеччина є основним гальмом санкцій", - зазначив польський прем'єр.

Моравецький додав, що буде і далі закликати Орбана підтримати санкції проти Росії, а Європу - відмовитися від російського газу і нафти.

Крім того, глава уряду Польщі зазначив, що подальші санкції можуть стосуватися технологій і економіки.

"Сьогодні рубль повернувся до довоєнного рівня. Що це означає? Це означає, що російська економіка захистилася від введених санкцій. Повинні бути введені жорсткі санкції", - підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, у Польщі закликали Європейський союз провести саміт і переглянути ставлення до РФ через звірства російських окупантів у Бучі.

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