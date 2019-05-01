Прем’єр Молдови просив Порошенка зняти санкції з заводу в Придністров’ї

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп допомагав уникнути санкцій України Молдовському металургійному заводу (ММЗ), що знаходиться в Придністров’ї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RISE Moldova та проект "Схеми".

Повідомляється, що у травні 2018 року Порошенко підписав указ про санкції щодо 756 підприємств, серед яких був ММЗ. Ці санкції передбачали блокування активів та обмеження торгових операцій.

На початку березня 2019 прем’єр Молдови відправив Порошенку лист, в якому просив зняти санкції з Молдовського металургійного заводу, а також зупинити антидепінгове розслідування проти цього заводу.

В Україні цей лист пройшов усі інстанції та 19 березня 2019 Порошенко підписав указ з оновленим списком юридичних осіб, які підпадають під санкції, де замість ММЗ вже значилась кишинівська компанія Novastal prim.

Фото: фрагмент листа Філіпа до Порошенка (rise.md)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко запропонував Зеленському скоординувати зусилля для боротьби з агресією РФ. За його словами, Україна має продемонструвати своїм партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України.