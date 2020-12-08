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Прем'єр-міністр Румунії Орбан подав у відставку

Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан оголосив про свою відставку після того, як його "Національна ліберальна партія" програла на парламентських виборах.

Про це повідомляє Romania Insider.

За словами Орбана, він і його партія будуть намагатися сформувати нову коаліцію.

"Я зробив все що міг. Ми зробили все, що могли", - заявив він.

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Нагадаємо, у Румунії 6 грудня пройшли парламентські вибори. Дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирали приблизно однакову кількість голосів. Явка становила 31,84 відсотка, що є найнижчим показником з 1989 року.

При цьому Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів".

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