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Прем'єр-міністр Японії і Папа Римський мають намір позбавити світ від ядерної зброї

Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і Папа Римський Франциск пообіцяли працювати разом, щоб спробувати позбавити світ від ядерної зброї. Про це офіційні особи Ватикану і Японії заявили в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Переговори стосувалися двосторонніх і міжнародних відносин, з особливою увагою до війни в Україні. У Міністерстві закордонних справ Японії заявили, що прем'єр-міністр і Папа Римський поділяють рішучість покласти край підлій війні і відновити мир в Україні.

Кісіда висловив обіцянку співпрацювати з Ватиканом у зусиллях зі створення світу без ядерної зброї. Прем'єр-міністр Японії також засудив дії Північної Кореї, які загрожують миру, безпеці і стабільності міжнародної спільноти випробуванням нових ракет.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України запросило Папу Римського Франциска відвідати Київ. МЗС також подякував Папу Римському за зусилля по встановленню справедливого миру і зупинці війни.

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