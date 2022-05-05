Прем'єр-міністр Японії і Папа Римський мають намір позбавити світ від ядерної зброї

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і Папа Римський Франциск пообіцяли працювати разом, щоб спробувати позбавити світ від ядерної зброї. Про це офіційні особи Ватикану і Японії заявили в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Переговори стосувалися двосторонніх і міжнародних відносин, з особливою увагою до війни в Україні. У Міністерстві закордонних справ Японії заявили, що прем'єр-міністр і Папа Римський поділяють рішучість покласти край підлій війні і відновити мир в Україні.

Кісіда висловив обіцянку співпрацювати з Ватиканом у зусиллях зі створення світу без ядерної зброї. Прем'єр-міністр Японії також засудив дії Північної Кореї, які загрожують миру, безпеці і стабільності міжнародної спільноти випробуванням нових ракет.