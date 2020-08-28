Прем'єр-міністр Японії йде у відставку, - NHK

Як уточнив телеканал, прем'єр-міністр Японії вже тричі брав вихідний за станом здоров'я в серпні. Крім того, за останні два тижні він двічі був у лікарні, де проходив обстеження.
У 2007 році у нього вже були проблеми зі здоров'ям. Він потрапив до лікарні з проблемами з кишечником. Повідомлялося, що у Абе виразковий коліт. Прем'єр-міністр пішов у відставку за станом здоров'я.
На другий термін Абе заступив у 2012 році. Тоді він сказав, що переміг захворювання за допомогою нових ліків.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович подав заяву про відставку.