Прем'єр-міністр Японії йде у відставку, - NHK

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе планує подати у відставку через проблеми зі здоров'ям. Ввечері проведе прес-конференцію.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Планується, що на конференції він офіційно оголосить про відставку і пояснить її причини.

Як уточнив телеканал, прем'єр-міністр Японії вже тричі брав вихідний за станом здоров'я в серпні. Крім того, за останні два тижні він двічі був у лікарні, де проходив обстеження.

У 2007 році у нього вже були проблеми зі здоров'ям. Він потрапив до лікарні з проблемами з кишечником. Повідомлялося, що у Абе виразковий коліт. Прем'єр-міністр пішов у відставку за станом здоров'я.

На другий термін Абе заступив у 2012 році. Тоді він сказав, що переміг захворювання за допомогою нових ліків.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович подав заяву про відставку.