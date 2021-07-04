Прем'єр-міністр Люксембургу потрапив до лікарні з COVID-19

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель потрапив до лікарні з коронавірусом . Раніше він перебував на самоізоляції після того, як склав позитивний тест на COVID-19, повернувшись з саміту ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Today .

За даними видання, прем'єр-міністр в лікарні проходить додаткове обстеження і здає аналізи. В уряді Люксембургу відзначили, що він залишиться під наглядом лікарів як мінімум протягом 24 годин.

Видання нагадує, що Беттель отримав першу дозу вакцини AstraZeneca 6 травня. Другий укол препарату йому повинні були зробити 1 липня.