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Прем'єр-міністр Люксембургу потрапив до лікарні з COVID-19

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Люксембург, Неділя 04 липня 2021 21:06
Прем'єр-міністр Люксембургу потрапив до лікарні з COVID-19 Фото: прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель (twitter.com/PierrickBgs)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель потрапив до лікарні з коронавірусом. Раніше він перебував на самоізоляції після того, як склав позитивний тест на COVID-19, повернувшись з саміту ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Today.

За даними видання, прем'єр-міністр в лікарні проходить додаткове обстеження і здає аналізи. В уряді Люксембургу відзначили, що він залишиться під наглядом лікарів як мінімум протягом 24 годин.

Видання нагадує, що Беттель отримав першу дозу вакцини AstraZeneca 6 травня. Другий укол препарату йому повинні були зробити 1 липня.

Нагадаємо, про позитивний тест на коронавірус прем'єр-міністра Люксембургу стало відомо 28 червня, незабаром після його повернення з саміту ЄС. Він продовжив роботу на самоізоляції.

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