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Премьер-министр Люксембурга попал в больницу с COVID-19

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Люксембург, Воскресенье 04 июля 2021 21:06
Премьер-министр Люксембурга попал в больницу с COVID-19 Фото: премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель (twitter.com/PierrickBgs)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель попал в больницу с коронавирусом. Ранее он находился на самоизоляции после того, как сдал положительный тест на COVID-19, вернувшись с саммита ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Today.

По данным издания, премьер-министр в больнице проходит дополнительное обследование и сдает анализы. В правительстве Люксембурга отметили, что он останется под наблюдением врачей как минимум в течение 24 часов.

Издание напоминает, что Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca 6 мая. Второй укол препарата ему должны были сделать 1 июля.

Напомним, о положительном тесте на коронавирус премьер-министра Люксембурга стало известно 28 июня, вскоре после его возвращения с саммита ЕС. Он продолжил работу на самоизоляции.

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