Премьер-министр Люксембурга попал в больницу с COVID-19
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель попал в больницу с коронавирусом. Ранее он находился на самоизоляции после того, как сдал положительный тест на COVID-19, вернувшись с саммита ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Today.
По данным издания, премьер-министр в больнице проходит дополнительное обследование и сдает анализы. В правительстве Люксембурга отметили, что он останется под наблюдением врачей как минимум в течение 24 часов.
Издание напоминает, что Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca 6 мая. Второй укол препарата ему должны были сделать 1 июля.
Напомним, о положительном тесте на коронавирус премьер-министра Люксембурга стало известно 28 июня, вскоре после его возвращения с саммита ЕС. Он продолжил работу на самоизоляции.