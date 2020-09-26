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Прем'єр-міністр Лівану пішов у відставку, пробувши на посаді менше місяця

Ліван , Субота 26 вересня 2020 15:44
Прем'єр-міністр Лівану пішов у відставку, пробувши на посаді менше місяця
Фото: Мустафа Адіб (flickr.com/worldpolicyconference)
Автор: Максим Зайченко

Він не зміг сформувати уряд

У суботу, 26 серпня, прем'єр-міністр Лівану Мустафа Адіб подав у відставку в суботу на тлі політичного глухого кута навколо формування уряду. Це несе загрозу в питанні міжнародної допомоги для постраждалої від кризи та серпневого вибуху країни.

Про це пише Associated Press.

Адіб, який повинен був сформувати новий уряд, заявив про провал спроб це зробити. Він пробув на посаді менш як місяць.

"Я вибачився за продовження місії щодо формування уряду після того, як стало ясно, що Кабінет міністрів у відповідності з тими характеристиками, які я йому поставив, приречений на провал", - сказав він журналістам.

За даними місцевих ЗМІ, робота з формування уряду застопорилася через позиції шиїтських партій "Амаль" і "Хезболла", які запропонували своїх міністрів і зажадали збереження за шиїтами фінансового портфеля, з чим не погодилися інші політичні сили.

Зазначимо, Ліван відчайдушно потребує фінансової допомоги, але Франція та інші країни відмовилися надати допомогу до проведення серйозних реформ, щоб подолати десятиліття корупції у владних колах.

Як повідомляло РБК-Україна, Адіб раніше обіймав посаду посла Лівану в Німеччині.

Нагадаємо, 10 серпня уряд Лівану пішов у відставку у повному складі, це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту.

Відзначимо, 4 серпня в порту Бейрута стався вибух у порту, в результаті якого загинули 188 осіб і ще тисячі були поранені, а частина столиці була зруйнована. Цей вибух завдав економіці країни мільярдний збиток.

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