Прем'єр-міністр Канади Трюдо заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що заразився коронавірусом. З четверга 27 січня він був на самоізоляції після контакту з хворим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трюдо.

Він заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

"У мене позитивний тест на COVID-19. Продовжу працювати віддалено на цьому тижні, дотримуючись рекомендацій з охорони здоров'я", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Трюдо уточнив, що відчуває себе добре. А також закликав усіх вакцинуватися проти коронавірусу.