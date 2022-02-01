Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что заразился коронавирусом. С четверга 27 января он был на самоизоляции после контакта с больным COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трюдо.

Он заявил, что получил положительный тест на COVID-19.

"У меня положительный тест на COVID-19. Продолжу работать удаленно на этой неделе, следуя рекомендациям по здравоохранению", - заявил премьер-министр Канады.

Трюдо уточнил, что чувствует себя хорошо. А также призвал всех вакцинироваться против коронавируса.