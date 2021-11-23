Ізраїль розпочав COVID-вакцинацію дітей. Прем'єр привів на щеплення сина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет приїхав у центр вакцинації з дитиною. Його дев'ятирічному синові Давиду зробили перше щеплення від Covid-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Сьогодні ми починаємо всеізраїльську кампанію з вакцинації дітей, перш за все, щоб їх захистити. Зараз зробили щеплення Давиду. Це захищає і наших дітей, і наших батьків, і всю Державу Ізраїль", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр Нафталі Беннет також закликав усіх батьків відвести своїх дітей до центрів вакцинації для захисту від коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, в Ізраїлі почали вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років препаратом Pfizer/BioNtech.
Відзначається, що половина від кількості зареєстрованих випадків зараження за останні кілька днів - припадає на дітей у віці до 11 років. У цій віковій категорії знаходяться до 9,4 млн жителів Ізраїлю.