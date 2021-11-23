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Израиль начал COVID-вакцинацию детей. Премьер привел на прививку сына

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приехал в центр вакцинации с ребенком. Его девятилетнему сыну Давиду сделали первую прививку от Covid-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Израиля.

"Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все Государство Израиль", - говорится в сообщении.

Фото: премьер-министр Нафтали Беннет с сыном Давидом приехал на вакцинацию (facebook com/@PMORUS)

Премьер-министр Нафтали Беннет также призвал всех родителей отвести своих детей в центры вакцинации для защиты от коронавирусной инфекции.

Напомним, во вторник, 23 ноября, в Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech.

Отмечается, что половина от количества зарегистрированных случаев заражения за последние несколько дней - приходится на детей в возрасте до 11 лет. В этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля.

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Израильвакцинация от коронавирусаКоронавирус