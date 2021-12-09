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Прем'єр-міністр Фінляндії відвідала нічний клуб після зараження COVID-19, - Reuters

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Фінляндія, Четвер 09 грудня 2021 00:17
Прем'єр-міністр Фінляндії відвідала нічний клуб після зараження COVID-19, - Reuters Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (twitter.com/MarinSanna)
Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на вихідних відмовилися від рекомендацій уникати тісних контактів з іншими людьми після зараження COVID-19. Замість цього вона відвідала вечірку в нічному клубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Марін напередодні в суботу дізналася, що захворіла на коронавірус. Вона сказала, що не пішла на карантин, тому що отримала два щеплення, пояснивши цим те, чому вона вирішила продовжити спілкування і танці в переповненому нічному клубі.

Санна Марін виявилася не єдиною порушницею карантину в країні. Міністр економіки Міка Лінтіля відвідав матч з флорболу між Фінляндією і Латвією в неділю, попри те, що йому порадили уникати контактів з іншими після інфікування COVID-19.

Ще один міністр, закордонних справ, Пекка Хаавісто, в суботу отримав позитивний тест на COVID-19 і це не зупинило його прийти на міністерську зустріч.

У свою чергу глава уряду Фінляндії Санна Марін на прес-конференції в середу публічно вибачилася за те, що минулої суботи брала участь у святковій вечірці, хоча мала відправитися на самоізоляцію.

"Я повинна була знати всі інструкції. Я беру на себе особисту відповідальність за цей недолік інформації. Необхідно вжити заходів, щоб подібне не повторилося в майбутньому. Мені слід було краще контролювати інструкції, що поступають. Перепрошую за цю ситуацію, я діяла не найкращим чином", - сказала Марін.

Раніше ми писали, що Фінляндія вирішила більше не публікувати статистику COVID-хворих.

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