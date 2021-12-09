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Премьер-министр Финляндии посетила ночной клуб после заражения COVID-19, - Reuters

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Финляндия, Четверг 09 декабря 2021 00:17
Премьер-министр Финляндии посетила ночной клуб после заражения COVID-19, - Reuters Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (twitter.com/MarinSanna)
Автор: Анна Полисученко

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на выходных отказались от рекомендаций избегать тесных контактов с другими людьми после заражения COVID-19. Вместо этого она посетила вечеринку в ночном клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Марин накануне в субботу узнала, что заболела коронавирусом. Она сказала, что не ушла на карантин, потому что получила две прививки, объяснив этим то, почему она решила продолжить общение и танцы в переполненном ночном клубе.

Санна Марин оказалась не единственной нарушительницей карантина в стране. Министр экономики Мика Линтиля посетил матч по флорболу между Финляндией и Латвией в воскресенье, несмотря на то, что ему посоветовали избегать контактов с другими после инфицирования COVID-19.

Еще один министр, иностранных дел, Пекка Хаависто, в субботу получил положительный тест на COVID-19 и это не остановило его прийти на министерскую встречу.

В свое очередь, глава правительства Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в среду публично извинилась за то, что в минувшую субботу участвовала в праздничной вечеринке, хотя должна была отправиться на самоизоляцию.

"Я должна была знать все инструкции. Я беру на себя личную ответственность за этот недостаток информации. Необходимо принять меры, чтобы подобное не повторилось в будущем. Мне следовало лучше контролировать поступающие инструкции. Прошу прощения за эту ситуацию, я действовала не лучшим образом", - сказала Марин.

Ранее мы писали, что Финляндия решила больше не публиковать статистику COVID-больных.

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