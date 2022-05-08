RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Канади завітав до України. На власні очі побачив звірства Росії

Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр Канади Джастін Трюдо прибув до України. Відвідав Ірпінь, аби особисто побачити усі звірства російських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

"Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - пише Маркушин.

Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (t.me/markushyn)

Міський голова Ірпеня подякував Трюдо за підтримку з боку Канади. Він відзначив, що сподівається, що прем'єр Канади також підтримає організацію зусиль української діаспори в країні щодо відбудови Ірпеня.

"З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - додав Маркушин.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що сьогодні, 8 травня, до Києва прибула голова німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона візьме участь в заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський запросив відвідати Україну канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКанадаРосійська Федерація