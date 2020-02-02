ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр Ізраїлю розпорядився створити вакцину від коронавірусу

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 18:11
Прем'єр Ізраїлю розпорядився створити вакцину від коронавірусу
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Біньямін Нетаньяху розпорядився, щоб ізраїльські медики і науковці почали роботу над вакциною

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 2 лютого розпорядився, щоб ізраїльські медики і науковці почали роботу над вакциною проти нового коронавірусу. Про це він написав у себе в Twitter.

"Я розпорядився, щоб біологічний інститут і міністерство охорони здоров'я почали працювати над вакциною проти вірусу", - заявив Нетаньяху після минулої в Єрусалимі зустрічі, присвяченій ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, станом на ранок 2 лютого в світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавирусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків. Так, підтверджено 155 випадків зараження за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по одному в Іспанії, Фінляндії і Швеції).

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань, провінція Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.

Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа Палестина розірвала всі відносини з США та Ізраїлем
Новини України НетаньяхуІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся