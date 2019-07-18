Нетаньяху встановив рекорд за тривалістю роботи на посаді прем'єра Ізраїлю

Біньямін Нетаньяху встановив рекорд за тривалістю роботи на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю, перевершивши рекорд першого глави уряду країни Давида Бен-Гуріона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Maariv.

Зазначається, що Нетаньяху був прем'єр-міністром з 18 червня 1996 року по 6 липня 1999 року, а потім був повторно обраний на посаду 31 березня 2009 року.

"У п'ятницю, 19 липня, буде 4875 днів (13 років і 130 днів) як Нетаньяху перебуває на посаді прем'єра",- повідомляє газета Maariv.

Таким чином, теперішній прем'єр перевищив і Бен-Гуріона, який керував Ізраїлем в цілому 4857 днів (13 років і 112 днів): з 14 травня 1948 року по 26 січня 1954 року і з 3 листопада 1955 року по 26 червня 1963 року.

Як повідомляло РБК-Україна, до недавнього часу Нетаньяху крім посади прем'єра Ізраїлю був також міністром закордонних справ і міністром оборони країни. У лютому 2019 року головою Міністертсва закордонних справ Ізраїлю став Ісраель Кац. Раніше Кац займав пост міністра транспорту та у справах розвідки.