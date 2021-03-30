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Прем'єр Італії разом з дружиною отримали щеплення вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Італія, Вівторок 30 березня 2021 13:19
Прем'єр Італії разом з дружиною отримали щеплення вакциною AstraZeneca Фото: Маріо Драгі отримав першу дозу вакцини від коронавірусу (facebook.com/axel.perotti.714)
Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та його дружина Марія Серенелла Каппелло 30 березня отримали перші дози COVID-вакцини AstraZeneca. Наразі Італія планує активізувати свою кампанію з вакцинації.

Про це повідомляє Reuters.

Італія була серед низки європейських країн, які раніше цього місяця призупинили використання препарату компанії AstraZeneca через повідомлення про близько 30 випадків виникнення тромбів після вакцинації.

Більшість країн відновили використання цієї вакцини після того, як регулятор Європейського Союзу заявив про перевищення переваг препарату над можливими ризиками.

Драгі та його дружина, яким по 73 роки, отримали укол у великому центрі з вакцинації, створеному на головному залізничному вокзалі Риму, йдеться в короткій заяві прем'єр-міністра.

За останніми даними, Італія, де проживає близько 60 мільйонів людей, повністю щепила 3,04 мільйона людей, тоді як 3,6 мільйона отримали лише першу дозу вакцини.

В Італії щодня здійснюють близько 250 000 уколів вакциною від коронавірусу, але Драгі пообіцяв, що ця кількість збільшиться вдвічі у квітні.

Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові обмеження через коронавірус, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

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