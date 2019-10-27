Прем'єр Іраку наказав спецназу зупинити акції протесту

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді наказав елітним контртерористичним спецпідрозділам зайняти вулиці Багдада, де проходять масові акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що спецназу доручили прийняти "всі необхідні заходи" для розгону маніфестацій.

"Джерела в сфері безпеки зачитують пам'ятну записку Абдула Махді командувачу елітної Контртерористичної служби Іраку, в якій говориться, що він повинен розгорнути свої сили та всі необхідні заходи" для припинення акцій протесту в Багдаді", - пише видання.

Як відомо, протести спалахнули 25 жовтня і 26-го як реакція на жорстоке придушення владою ряду інших, не пов'язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні протягом попереднього місяця.

РБК-Україна писало, що за два дні протестів в Іраку в результаті зіткнень силовиків з демонстрантами загинули 63 людини. Поранення отримали всього 2 тисячі 592 людини, серед яких силовики.

Сотні демонстрантів намагалися прорвати кордони, встановлені силовиками в центрі Багдада. Силовики вдалася до подразливого газу, щоб зупинити натовп.