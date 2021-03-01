Прем'єр Індії вакцинувався від COVID-19

Як повідомляється, Нарендра Моді вакцинувався в Індійському інституті медичних наук, що базується в Делі. Щеплення йому робили вакциною Covaxin, яку виробляє компанія Bharat Biotech.

"Прийняв свою першу дозу вакцини від COVID-19 в AIIMS ... Чудово те, як наші лікарі та вчені в короткі терміни попрацювали над посиленням глобальної боротьби з COVID-19", - написав прем'єр-міністр на своїй сторінці у Twitter.

Зазначається, що у рамках другої фази загальнонаціональної вакцинації щеплення в країні роблять людям із супутніми захворюваннями, старше 60 років, та особам, старше 45 років.