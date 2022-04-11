Прем'єр Індії запропонував Росії провести прямі переговори Путіна та Зеленського

Переговори відбулися, оскільки Сполучені Штати шукають допомоги від Індії у здійсненні економічного тиску на Росію через вторгнення в Україну.

Повідомляється, що Байден і Моді стривожені через руйнування міст України, зокрема Бучі, де було вбито мирних жителів.

"Нещодавно новини про вбивства невинних мирних жителів у місті Буча викликали дуже занепокоєння. Ми відразу засудили це та попросили провести незалежне розслідування", - сказав Моді.

Моді також сказав Байдену, що він запропонував Росії, щоб Путін і Зеленський вели прямі переговори.

Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не хочуть спостерігати зростання імпорту російської енергії Індією.