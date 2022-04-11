RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Індії запропонував Росії провести прямі переговори Путіна та Зеленського

Прем'єр Індії запропонував провести переговори Путіна та Зеленського (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провели віртуальні переговори. Зокрема, Моді сказав, що запропонував Росії провести прямі переговори президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори відбулися, оскільки Сполучені Штати шукають допомоги від Індії у здійсненні економічного тиску на Росію через вторгнення в Україну.

Повідомляється, що Байден і Моді стривожені через руйнування міст України, зокрема Бучі, де було вбито мирних жителів.

"Нещодавно новини про вбивства невинних мирних жителів у місті Буча викликали дуже занепокоєння. Ми відразу засудили це та попросили провести незалежне розслідування", - сказав Моді.

Моді також сказав Байдену, що він запропонував Росії, щоб Путін і Зеленський вели прямі переговори.

Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не хочуть спостерігати зростання імпорту російської енергії Індією.

Раніше Зеленський казав, що Україна хотіла б бачити Індію серед гарантів безпеки.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 47-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденІндія