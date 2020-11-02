Прем'єр Грузії заразився коронавірусом

Фото: Георгій Гахарія (flickr.com/worldeconomicforum)

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заразився коронавірусом. Він буде лікуватися вдома.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

За словами Гахарія, він почуває себе добре.

Видання зазначає, що 31 жовтня прем'єр Грузії пішов на самоізоляцію після того, як в одного з його співробітників підтвердили коронавірус.

"На жаль, тепер мені доведеться працювати в особливому режимі, оскільки коронавірус підтвердився у мого співробітника, з яким напередодні у мене була тривала комунікація. Відповідно, я перейшов в самоізоляцію і продовжу роботу в цьому режимі", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп захворів на коронавірус.

Пізніше у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макинени підтвердили зараження коронавірусом.

Крім того, президент Європарламенту Давид Сассоли пішов на карантин з-за контакту з людиною, зараженою коронавірусом.

Додамо, що раніше стало відомо, що два заступники глави Офісу президента заразилися коронавірусом. Серед хворих Юлія Ковалів та Андрій Смирнов.

Раніше повідомлялося, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко заразився коронавірусом.