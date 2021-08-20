Прем'єр Грузії прилетить на саміт Кримської платформи

У суботу, 21 серпня, у Львові Гарібашвілі зустрінеться з прем'єром України Денисом Шмигалем, а 22 серпня в Києві пройде зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також в Києві Гарібашвілі і Шмигаль проведуть переговори віч-на-віч, а після - в розширеному форматі, за участю членів урядів двох країн.

В рамках офіційного візиту в Україну прем'єр Грузії також зустрінеться з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Крім того, в українській столиці Іраклій Гарібашвілі покладе квіти до Могили Невідомого солдата і вшанує пам'ять жертв Голодомору.

В останній день візиту, 23 серпня, прем'єр Грузії разом з лідерами інших держав візьме участь у саміті Кримської платформи.

До складу грузинської делегації на чолі з прем'єр-міністром входять віце-прем'єр, міністр закордонних справ Давид Залкаліані, Міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе і глава апарату уряду Ілля Дарчіашвілі.